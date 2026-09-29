Deportes

Rafa Márquez, DT de México, Sobre Gilberto Mora: 'Puede Jugar en Cualquier Equipo'

Diversos rumores colocan a Gilberto Mora en la mira de grandes clubes europeos

Gilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección MexicanaFoto: Reuters

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