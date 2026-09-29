Rafa Márquez, DT de México, Sobre Gilberto Mora: 'Puede Jugar en Cualquier Equipo'

La Selección Mexicana tiene en Gilberto Mora a un de los jóvenes más prometedores del mundo. El centrocampista de apenas 17 años de edad ya ostenta varios récords con el equipo nacional, incluyendo el de ser el más joven en anotar con el equipo, así como el de menor edad en representar a México en una Copa del Mundo.

Por estas razones y por su gran talento, se espera que Mora abandone el futbol mexicano tan pronto como cumpla la mayoría de edad y se rumora que hay grandes equipos tras de él. Diversos reportes en la prensa europea señalan que el jugador de los Xolos de Tijuana es pretendido por el Real Madrid y por el FC Barcelona, aunque de momento son solamente rumores.

Lo que es cierto es que Gilberto Mora parece destinado a jugar en Europa, algo que su actual entrenador en la Selección Mexicana entiende a la perfección, pues Rafa Márquez es el único futbolista nacido en México que ganó dos veces la UEFA Champions League.

El ahora estratega del Tri habló en la conferencia de prensa previo al amistoso México vs Perú, en donde fue cuestionado por el supuesto interés de grandes clubes en Gil Mora. "Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante y la verdad es que tiene calidad para jugar en cualquier equipo", respondió Rafa Márquez al hablar sobre la posible salida del mediocampista hacia el Viejo Continente.

"Ojalá que ahora que cumpla 18 años tenga una gran oportunidad y ojalá que sea un buen equipo", agregó el entrenador de México, quien se prevé haga modificaciones con respecto a la alineación titular que mandó contra Colombia hace unos días.