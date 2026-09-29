Seguridad

Matan a Gerardo Sandoval, Excandidato a Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas

La víctima se postuló en 2021 para el Ayuntamiento por el partido Morena

Matan a Gerardo Sandoval, Excandidato a Presidencia Municipal de Tlaltenango, ZacatecasCuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+