Matan a Gerardo Sandoval, Excandidato a Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas

Gerardo Sandoval, excandidato a presidencia municipal de Tlaltenango, Zacatecas, fue asesinado este domingo luego de que salió de su casa para dirigirse a su rancho para alimentar a sus animales en el municipio de Santa María de la Paz.

De acuerdo con autoridades estatales, fue su esposa quien, al ver que no regresaba, se dirigió al rancho donde lo encontró herido con varios impactos de arma de fuego y lo trasladó a un hospital de Tlaltenango, donde murió.

Al respecto, Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno de Zacatecas, dio detalles sobre cómo fue localizado, y señaló que no había una denuncia formal previa de amenazas.

“Fue encontrado con algunos impactos de arma de fuego; ya el calibre y el número de impacto serán determinados por la fiscalía, pero en los primeros informes que nos ha compartido el fiscal, de acuerdo a los reportes médicos, sí tenía algunos impactos de arma de fuego".

El secretario de Gobierno indicó que un antecedente con la víctima ya forma parte de las líneas de investigación y que estaría relacionado Gerardo Sandoval y el conductor de una empresa de grúas. Dicho señalamiento surgió a través de redes sociales y algunos medios de comunicación de la región, aunque dijo que no hay denuncia formal.

El funcionario agregó que "una empresa de grúas, a través de un medio de comunicación de la zona, específicamente ahí denuncian a través de la red social, no de manera formal, una agresión en contra de un operador de grúas cometida por Gerardo, por la persona lamentablemente asesinada".

Y posteriormente, también a través de redes sociales, el propio excandidato publicó un video en donde se desvinculó de la agresión, negando los hechos.

El caso ya es investigado por la fiscalía del estado , que recopila todos los datos de prueba para esclarecer el caso.

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