Entretenimiento

Muere la Primera Actriz Concepcion Márquez, Conocida por 'Senda Prohibida' y 'Amanecer'

La ANDA confirmó el fallecimiento de la intérprete, quien actuó en cine, teatro y televisión, con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Concepción MárquezLa actriz era conocida por sus actuaciones en cine, teatro y televisión. Foto: Patty Kelly México
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