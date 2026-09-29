Muere la Primera Actriz Concepcion Márquez, Conocida por 'Senda Prohibida' y 'Amanecer'

La primera actriz Concepción Márquez murió este lunes, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que destacó la diversificación de su trabajo como una amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión.

La noticia del fallecimiento de la intérprete, quien sumó más de cuatro décadas de trayectoria, generó reacciones de compañeros y colegas, pero también de instituciones de cultura y las artes escénicas en México.

La Coordinación Nacional de Teatro lamentó el deceso de "Conchita" Márquez, como era conocida la actriz. Además, señaló que tuvo participación en más de 50 puestas en escena.

"Concepción Márquez consideraba al teatro como “un amante” y se entregaba profundamente en cada papel. En la memoria fílmica y escénica de este país se tiene grabado su rostro y presencia. Su legado permanece en las historias que contó y las generaciones de artistas escénicos que inspiró", escribió.

Por su parte, la actriz y directora de teatro, Anahí Allué compartió algunas fotos y la recordó como "amiga, compañera, mamá en la ficción, confidente, hermosa actriz y mujer sabia" .

"Agradezco tu presencia en mi vida. Descansa en paz, mi Conchita. Acá te cuidamos el teatro", agregó.

Márquez fue nominada al premio Ariel por la película 'Cría Puercos' y recordada por filmes como 'La zona', 'El viaje de Nonna', 'Cosas insignificantes' y 'Hombres íntegros'.

En la pantalla chica dejó huella con su interpretación en personajes como Trinidad en "Amanecer" y Francisca en "Senda Prohibida".

En teatro, su trayectoria fue amplia y diversa. Uno de sus últimos proyectos fue 'Apuntes sobre el deterioro de mi madre', que estuvo en temporada en 2025 en el Centro Cultural Helénico.