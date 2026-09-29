Accidentes

Muere Persona por Deslizamiento de Tierra tras Lluvias en Xalapa, Veracruz

En la capital de la entidad Veracruzana se reportó la primer víctima tras las precipitaciones registradas en la zona. Autoridades y servicios periciales arribaron al sitio

Muere Persona por Deslizamiento de Tierra tras Lluvias en Xalapa, VeracruzLos familiares lograron ponerse a salvo, sin embargo, la víctima no logró salir. Foto: N+

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Lluvias en Xalapa causan deslizamiento. Una persona muere en la Colonia Independencia. Rescatistas y autoridades atendieron el hecho.

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