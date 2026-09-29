Muere Persona por Deslizamiento de Tierra tras Lluvias en Xalapa, Veracruz

En la Colonia Independencia de la Ciudad de Xalapa se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades debido al reporte en el que se informó sobre la muerte de una persona tras las precipitaciones registradas en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una persona que terminó sepultada por un alud de tierra tras registrarse un deslizamiento en la parte alta de dicha colonia ubicada en la capital de la entidad veracruzana.

Según lo informado, la familia se encontraba al interior y, al percatarse de la situación, intentaron huir. La mayoría de los integrantes pudieron ponerse a salvo; sin embargo, uno de ellos no logró salir con vida.

Los rescatistas del Escuadrón Nacional de Rescate llevaron a cabo las labores a la espera de los servicios periciales, quienes minutos más tarde arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la policía llegaron al sitio y procedieron a acordonar la zona. Cabe destacar que el terreno donde se registró el percance es bastante complicado, ya que es una pendiente muy fuerte para los rescatistas, quienes han tenido que activar los protocolos de emergencia en la Colonia Independencia.