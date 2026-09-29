Rescatan a Dos Trabajadores Atrapados en Obra de San Martín Texmelucan, Puebla

Dos trabajadores de una obra pública quedaron parcialmente sepultados tras ocurrir un desgajamiento de tierra sobre ellos en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

El accidente ocurrió cerca de la intersección de la calle Camino Real y la Avenida Central de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes 28 de septiembre de 2026.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Martín Texmelucan llegaron al lugar para realizar las labores de rescate. Los trabajadores fueron auxiliados y posteriormente trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han revelado el estado de salud de los dos hombres que fueron rescatados, esperando que en las próximas horas emitan un comunicado más detallado sobre lo ocurrido.

En otro caso, un enorme deslizamiento de tierra dejó incomunicadas a varias familias en Bienvenido, cabecera del municipio de Hermenegildo Galeana, en la Sierra Norte de Puebla.

Ante esta situación, los pobladores piden la intervención urgente de las autoridades estatales para habilitar un paso y comenzar los trabajos de reparación, ya que por el momento se mantienen sin poder salir.

Al respecto el Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer que a través de la Secretaría de Infraestructura envió maquinaria para restablecer los caminos ante la contingencia reportada.

Con información de N+

GMAZ