Accidentes

Rescatan a Dos Trabajadores Atrapados en Obra de San Martín Texmelucan, Puebla

Los hombres fueron sorprendidos por un desgajamiento de tierra que los sepultó mientras laboraban en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan

Rescatados Dos Trabajadores Atrapados Obra San Rafael Tlanalapan San Martín Texmelucan PueblaAmbos hombres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Foto: X @MBNOTICIAS0

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Dos trabajadores rescatados tras quedar sepultados en San Rafael Tlanalapan, Puebla. Autoridades aún no informan sobre su estado de salud.

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