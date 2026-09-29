César Ramos Defiende a Katia Itzel García por Polémica con el 'Turco' Mohamed

La presencia de Katia Itzel García en partidos de gran relevancia de la Liga MX ha representado un enorme avance para el arbitraje femenil en México, pero también ha desatado una gran cantidad de críticas en su contra. La árbitra mexicana, histórica entre otras razones por su presencia como central y como asistente durante la Copa del Mundo 2026, fue la encargada de pitar el Cruz Azul vs Toluca el pasado sábado.

Tras el juego, el entrenador de Toluca, Antonio Mohamed, cargó contra la silbante con declaraciones que generaron mucho revuelo. El estratega argentino aseguró que de haber tenido un "árbitro normal", su equipo habría ganado el encuentro, al tiempo que añadió que García "no está a la altura para este tipo de partidos".

Sus críticas hacia Katia Itzel García parecían recargarse en un tema de género, a lo cual el director técnico de los Diablos se limitó a decir que la silbante mexicana "no entiende el juego". "Para mí no está a la altura. Le dan oportunidades y no aprende. Para estar a este nivel tiene que tener talento, entender el juego, para mí no lo entiende, no entiende el juego, pero bueno, es una apreciación, no significa que tenga la verdad", sentenció Mohamed en la rueda de prensa post partido.

César Ramos respalda a Katia Itzel García

Ante la polémica suscitada por las declaraciones del "Turco" Mohamed, se le preguntó al árbitro mexicano César Arturo Ramos su opinión acerca del trabajo de su compañera mundialista. El tres veces árbitro de una Copa del Mundo señaló a los micrófonos de TUDN que siempre tendrá una opinión positiva de la silbante.

"Lo único que te puedo decir, es que Katia se esfuerza. La veo entrenar, es una árbitra mundialista. Estuvo conmigo 46 días encerrada en la Copa del Mundo. Ves su dedicación, cómo prepara sus partidos, cómo entrena, y no me queda más que admirarla y seguirla apoyando. Siempre tendré un voto positivo por Katia", aseguró Ramos.

Aunado a esto, el árbitro que recientemente fue invitado a pitar en la liga de Japón, añadió que "lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Así debe ser, son códigos del futbol, y siempre el futbol va a ser tan bonito por eso, porque son 90 minutos de intensidad, pero termina el partido, se olvida todo, y a lo que sigue, en la siguiente jornada", esto ante las críticas que recibió García por parte de Mohamed.