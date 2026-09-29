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César Ramos Defiende a Katia Itzel García por Polémica con el 'Turco' Mohamed

La árbitra mexicana fue criticada por el entrenador del Toluca luego del partido contra Cruz Azul en la Jornada 10

César Arturo Ramos, árbitro de futbolFoto: Reuters

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