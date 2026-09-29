Seguridad

Dos Muertos y Un Herido de Gravedad tras Ataque Armado en Ladrillera en Sinaloa

Dres personas fueron víctimas de una agresión a disparos en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán. En el sitio quedaron casquillos de armas de grueso calibre

Dos Muertos y Un Herido de Gravedad tras Ataque Armado en Ladrillera en SinaloaDos Muertos y Un Herido de Gravedad tras Ataque Armado en Ladrillera en Sinaloa. Foto: N+

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Dos hombres fallecen y uno queda herido tras un ataque armado en Los Mezcales, Culiacán. Autoridades arribaron a realizar las diligencias correspondientes.

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