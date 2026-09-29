Dos Muertos y Un Herido de Gravedad tras Ataque Armado en Ladrillera en Sinaloa

Un ataque armado contra varias personas que se encontraban reunidas en una ladrillera de la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán, dejó un saldo de dos hombres sin vida y uno más herido de gravedad.

Los hechos se registraron sobre una calle de terracería cercana a la calle Benjamín J. López y la avenida Álvaro Obregón. En el lugar, uno de los fallecidos fue identificado como Juan Carlos, de 30 años, mientras que la otra víctima permanece en calidad de desconocida.

La persona que resultó lesionada fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a un hospital, donde quedó bajo atención médica en estado grave. Minutos más tarde, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó para realizar el resguardo de la escena.

En el sitio quedaron casquillos de armas de grueso calibre. Por su parte, peritos, agentes de Investigación y personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos al Semefo.