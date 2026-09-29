Bloquean Bulevar Laguna Sur por Presunto Desalojo Irregular en Torreón, Coahuila

Habitantes de la colonia Zaragoza Sur, en Torreón, realizaron una manifestación para denunciar el desalojo de algunos colonos de las viviendas que ocupaban en este sector de la ciudad.

La tarde de este lunes, los manifestantes bloquearon el bulevar Laguna Sur, donde además realizaron la quema de llantas para impedir el paso de camiones y automóviles que circulaban por la zona. La movilización generó afectaciones a la circulación mientras se mantenía la protesta.

Los habitantes señalaron que un abogado habría acudido al lugar con el apoyo de elementos policiacos para sacar a algunos de los residentes de los inmuebles. De acuerdo con los manifestantes, durante el procedimiento no se les habría mostrado documentación oficial que acreditara el desalojo.

Ante esta situación, los inconformes solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Torreón para buscar una solución al conflicto y establecer un acuerdo que les permita ingresar nuevamente a las viviendas. Los vecinos señalaron que permanecerán atentos a la respuesta de las autoridades y a las acciones que puedan realizarse para atender su situación.