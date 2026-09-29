Seguridad

Bloquean Bulevar Laguna Sur por Presunto Desalojo Irregular en Torreón, Coahuila

Habitantes de la colonia Zaragoza Sur impidieron el paso de camiones y automóviles que circulaban por la zona

Bloquean Bulevar Laguna Sur por Presunto Desalojo Irregular en Torreón, CoahuilaLos manifestantes quemaron llantas para impedir el paso de vehículos. Foto: N+

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