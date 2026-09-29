Alumna Resulta Lesionada Tras Accidente con Ácido en Escuela Politécnica de Jalisco

Una alumna de 18 años resultó lesionada durante una práctica de química en la Escuela Politécnica Jorge Matute Remus, en Zapopan, luego de que ácido sulfúrico concentrado le cayera en el rostro y el pecho cuando intentaba bajar un recipiente con el material de un estante del laboratorio.

Bomberos de Zapopan informaron que aproximadamente 20 por ciento de la superficie corporal de la alumna resultó afectada, con quemaduras de consideración.

Humberto Román Castellón, tercer oficial de Bomberos de Zapopan, declaró: “Nos encontramos con la manipulación de ácido sulfúrico concentrado, una concentración de 38%, la cual estaba haciendo maniobras propias de inventario, se vierte sobre su parte de su rostro y pecho”.

Después del incidente, las unidades de emergencia se movilizaron hasta el plantel educativo para controlar otros posibles riesgos, mientras que la alumna fue trasladada a un puesto de socorros en estado regular de salud para recibir una mejor atención.

Humberto Román Castellón, tercer oficial de Bomberos de Zapopan, agregó: “Se llevó a cabo la disolución del material de la persona, así como el retiro de la ropa contaminada y la contención de un derrame pequeño en el mismo almacén de los productos químicos, el cual entró en contacto con aluminio y metal”.

El ácido sulfúrico es un químico altamente peligroso y se caracteriza por ser sumamente corrosivo. En caso de contacto con los ojos, puede causar ceguera permanente, mientras que al entrar en contacto con la piel puede destruir los tejidos en cuestión de segundos. Este material se utiliza como reactivo químico básico, así como para tratar metales, fabricar baterías de plomo y refinar petróleo.