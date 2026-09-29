Accidentes

Alumna Resulta Lesionada Tras Accidente con Ácido en Escuela Politécnica de Jalisco

La joven de 18 años sufrió quemaduras durante una práctica escolar en Zapopan, cuando intentaba bajar un recipiente de un estante en el laboratorio

Alumna resulta lesionada en laboratorioLa joven recibió atención médica. Foto: N+

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