Capturan al Tigre de Bengala que Fue Visto en La Barca, Jalisco

Luego la búsqueda y despliegue coordinado de distintas corporaciones de seguridad y atención a emergencias, autoridades municipales informaron que fue resguardado el tigre de Bengala que había sido captado merodeando entre las comunidades de San José de las Moras y Providencia, en el municipio de La Barca.

El avistamiento del animal fue difundido a través de redes sociales, lo que generó la movilización de autoridades para tratar de localizarlo y evitar que se acercara a zonas habitadas. A partir de los reportes, se implementaron recorridos de vigilancia en los alrededores de las comunidades donde habría sido observado.

En las labores de búsqueda participaron autoridades de los municipios de Poncitlán, Jamay, Zapotlán del Rey y Ocotlán, además de elementos de Protección Civil del Estado, quienes trabajaron de manera coordinada para ubicar al ejemplar y realizar su resguardo.

Finalmente, tras el despliegue de las diferentes corporaciones, el felino fue localizado y asegurado. Las autoridades municipales informaron sobre el resultado del operativo y señalaron que el ejemplar quedó bajo resguardo para recibir el manejo correspondiente por parte de las autoridades competentes.

El operativo se realizó después de que durante días se mantuviera la atención en la zona ante los reportes sobre la presencia del animal. Las autoridades habían pedido a la población evitar acercarse en caso de observarlo y reportar cualquier avistamiento para permitir que personal especializado se encargara de la situación.