Sociedad

Capturan al Tigre de Bengala que Fue Visto en La Barca, Jalisco

El ejemplar fue localizado tras ser visto entre las comunidades de San José de las Moras y Providencia

Capturan a tigre de Bengala en La Barca.Capturan a tigre de Bengala en La Barca. Foto: Gobierno de Tlajomulco

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Autoridades de varios municipios y Protección Civil del Estado participaron en la búsqueda y resguardo del felino

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