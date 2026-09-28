Dos Sujetos Asesinaron a Balazos a Mujer en la Sierra Nororiental de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que obtuvo sentencias condenatorias contra Ángel ‘N’, de 42 años de edad, y Artemio ‘N’, de 33 años, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido contra una mujer en el municipio poblano de Cuetzalan del Progreso.

De acuerdo con los hechos acreditados, el 2 de octubre de 2013, la víctima caminaba por una vialidad de la zona cuando fue interceptada por ambos sentenciados, quienes la agredieron con arma de fuego, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Tras el desarrollo del proceso penal y la valoración de los datos de prueba presentados por la FGE Puebla, el pasado 24 de septiembre la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra ambos responsables.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencias condenatorias de 23 años 9 meses de prisión contra Ángel N., de 42 años, y Artemio N., de 33 años, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido contra una mujer en el municipio de Cuetzalan del… pic.twitter.com/fAMC9XNJCC — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 28, 2026

Cabe destacar que a Ángel ‘N’ y Artemio ‘N’ se les impuso una pena de 23 años y nueve meses de prisión a cada uno, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Respecto a la reparación del daño, la autoridad judicial dejó a salvo los derechos correspondientes para que sean determinados en la etapa de ejecución de sentencia.

Con información de N+

GMAZ