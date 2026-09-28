Homicidios

Dos Sujetos Asesinaron a Balazos a Mujer en la Sierra Nororiental de Puebla

Ángel 'N' y Artemio 'N' interceptaron en una vialidad del Pueblo Mágico a su víctima y la agredieron con un arma de fuego quitándole la vida

Sentenciados Ángel N Artemio N Homicidio Mujer Cuetzalan Sierra Nororiental PueblaLos hoy sentenciados pasarán más de 23 años en prisión. Foto: X @FiscaliaPuebla

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En Cuetzalan, dos sujetos interceptaron y asesinaron a una mujer. La FGE de Puebla obtiene sentencia condenatoria. Infórmate sobre el caso y su resolución.

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