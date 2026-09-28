Ataque Armado deja un Hombre sin Vida en Zona de 5 y 10 en Tijuana

Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en las inmediaciones de la 5 y 10, en Tijuana, donde su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta del bulevar Díaz Ordaz.

La víctima presentaba varias heridas producidas por disparos de arma de fuego. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y mantienen resguardada la zona.

La escena y el cuerpo quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos realizan el procesamiento correspondiente para recabar indicios e iniciar las investigaciones.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables del ataque.

Información Miguel Galindo

APG