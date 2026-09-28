Homicidios

Ataque Armado deja un Hombre sin Vida en Zona de 5 y 10 en Tijuana

El cuerpo quedó sobre la banqueta del bulevar Díaz Ordaz, donde permanece un operativo policial

Ataque Armado deja un Hombre sin Vida en Zona de 5 y 10 en TijuanaAtaque Armado deja un Hombre sin Vida en Zona de 5 y 10 en Tijuana | Foto: N+
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