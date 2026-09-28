Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de su Vehículo en Chihuahua

La mañana de este lunes se reportó el homicidio de un hombre en el cruce de las calles Paseo de los Menonitas y Paseos de la Barranca, en la colonia Paseos de Chihuahua, al norte de la capital del estado.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, una pareja viajaba a bordo de un vehículo color gris, cuando dos hombres salieron de un parque del sector y dispararon en repetidas ocasiones, dejando sin vida a un hombre de aproximadamente 53 años.

La acompañante de la víctima señaló que los agresores se encontraban escondidos detrás de unos árboles y escaparon luego de accionar sus armas en contra de ellos, por lo que realizó el llamado al número de emergencia 911.

Al lugar arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento de evidencias. En el sitio localizaron algunos casquillos de arma calibre 9 milímetros.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre la identidad de la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen mayor información sobre el caso.