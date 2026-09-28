Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de su Vehículo en Chihuahua

Sujetos armados salieron de un parque y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de huir

Hombre es Asesinado a BalazosHombre es Asesinado a Balazos. Foto: N+

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Hombre de 53 años asesinado en Chihuahua mientras viajaba en su auto. Los agresores dispararon y huyeron.

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