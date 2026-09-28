Sociedad

Así Ubicas Refugios Temporales en BCS Ante Impacto de Huracán Polo

Autoridades estatales habilitaron 169 espacios con capacidad para 24 mil 295 personas

Así Ubicas Refugios Temporales en BCS Ante Impacto de Huracán PoloHuracán Polo Acercándose a Loreto, BCS. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

BCS activa 169 refugios para más de 24 mil personas ante el huracán Polo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+