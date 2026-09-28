Así Ubicas Refugios Temporales en BCS Ante Impacto de Huracán Polo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, al corte de las 12:00 horas, el centro del huracán Polo se localizó a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. El sistema se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevé que el centro de Polo impacte la porción central de Baja California Sur durante la tarde o noche de este lunes. Su circulación generará lluvias torrenciales en el centro de Baja California Sur, así como en la costa y sur de Sonora, además de precipitaciones intensas a muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Baja California.

De acuerdo con el desglose de infraestructura preventiva, el estado cuenta con 111 refugios en una primera fase (Plan A) y 58 recintos adicionales (Plan B). En conjunto, disponen de 1,079 aulas con capacidad total para recibir a 24,295 personas distribuidas de la siguiente manera:

Mulegé: 50 refugios con 254 aulas para 6,260 personas.

Los Cabos: 44 refugios con 336 aulas para 8,440 personas.

La Paz: 38 refugios con 236 aulas para 4,530 personas.

Comondú: 29 refugios con 216 aulas para 4,265 personas.

Loreto: 8 refugios con 37 aulas para 800 personas.

Para facilitar la ubicación exacta de cada uno de los inmuebles, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía un código QR institucional en el que se puede consultar el directorio actualizado y los puntos de resguardo más cercanos por municipio.

Para consultar el directorio completo con las direcciones exactas de los 169 albergues en la entidad, puedes acceder al listado oficial de refugios temporales en Baja California Sur aquí.

La logística de atención dentro de los 169 albergues activados por el Huracán Polo en BCS contempla la coordinación entre elementos de las Fuerzas Armadas, Protección Civil y autoridades de salud para garantizar el suministro de insumos básicos, agua potable y asistencia médica primaria.

Las autoridades estatales solicitaron a las familias que requieran trasladarse a estos espacios acudir con documentos de identificación resguardados en bolsas plásticas, medicamentos de uso continuo, artículos de higiene personal y prendas básicas de cambio.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron por el desplazamiento del huracán Polo en el Pacífico mexicano. A las 09:00 horas, el centro de Polo se localizó a 140 kilómetros de Santa Rosalía, Baja California Sur, manteniéndose como un huracán de categoría 3 con vientos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y oleaje de hasta 10 metros de altura en las costas del estado.

Las autoridades prevén que durante la tarde o noche de este lunes el centro de Polo toque tierra en la porción central de Baja California Sur. Su amplia circulación ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Baja California Sur y Sonora, además de precipitaciones intensas a muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Baja California.