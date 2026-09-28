Ganador de 11 Millones: ¿Dónde Cayó Premio Mayor de la Lotería Nacional por Sorteo del Metro?

Se realizó el Sorteo Zodiaco Especial 1762 de la Lotería Nacional este 27 de septiembre 2026 por el Aniversario 57 del Metro de la Ciudad de México, y si compraste un billete o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 11 millones de pesos y cómo consultar la lista de premios.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron sorteados, o si lo prefieres también puedes consultar los del Sorteo Superior 2898, realizado el pasado viernes 25 de septiembre 2026.

La Lotería Nacional homenajeó al Metro CDMX en su 'cachito' del Sorteo Zodiaco Especial 1762 para reconocerlo como pieza fundamental de la movilidad capitalina, pues conecta a millones de usuarios con su extensa red.

¿Cómo ganar el premio mayor de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco Especial se realiza un domingo al mes y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios diferentes.

Comprando una serie puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 millones de pesos, mientras que con un cachito tienes la oportunidad de ganar hasta 550 mil pesos. Estos son los premios que se entregan a una sola serie:

Premio Mayor: 11 millones de pesos para una serie única Dos segundos lugares: 1.5 millones de pesos Dos terceros lugares: 400 mil pesos 2 ganadores de 200 mil pesos 2 ganadores de 140 mil pesos 2 ganadores de 120 mil pesos 3 ganadores de 100 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 27 de septiembre?

El número ganador del Sorteo Zodiaco Especial 1762 fue Aries 7082, el cual se llevó el premio mayor de 11 millones de pesos. La serie única de este boleto se puso a la venta en canales electrónicos.

Los dos ganadores de los segundos premios de la Lotería Nacional de 1.5 millones de pesos cada uno, fueron los boletos Géminis 0384 y Cáncer 1375, los cuales cayeron de la siguiente manera:

Géminis 0384. La serie única se vendió en canales electrónicos.

Cáncer 1375. Este boleto se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Guadalajara, Jalisco.

Por último, se rifaron otros dos terceros premios de 400 mil pesos en el Sorteo Zodiaco Especial 1762 y los ganadores fueron para los boletos Géminis 1970 y Escorpión 7087, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Géminis 1970. La serie se vendió en el Expendio Local No. 1047, a cargo del C. Fernando Enrique Torreblanca, establecido en Av. Eduardo Molina No. 1623, Local “B-17”, Col. El Coyol en CDMX.

Escorpión 7087. La serie única se puso a la venta en canales electrónicos.

¿Cómo ver la lista de premios de la Lotería Nacional?

La lista del Sorteo Zodiaco Especial 1762 en PDF de la Lotería Nacional se puede checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1762.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal de tu billete y el número. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

Debido a que se repartieron hasta 22,622 premios diferentes, puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio de la Lotería Nacional de este domingo, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 27 de septiembre 2026. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP