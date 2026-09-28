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Incendio Consume Tráiler Cargado con Vitropiso en Lerdo, Durango

Elementos de Protección Civil y Bomberos utilizaron cerca de 15 mil litros de agua para controlar y sofocar por completo las llamas

Elementos de Protección Civil y Bomberos utilizaron cerca de 15 mil litros de agua para controlar y sofocar por completo las llamasEl conductor mencionó que viajaba desde Chihuahua con rumbo a León. Foto: Protección Civil de Lerdo

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El conductor mencionó que viajaba desde Chihuahua con rumbo a León

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