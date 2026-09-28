Incendio Consume Tráiler Cargado con Vitropiso en Lerdo, Durango

El incendio de un tráiler que transportaba vitropiso en la comunidad de Chocolate, se registró en Ciudad Lerdo, Durango.

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, procediendo a sofocar el fuego que se encontraba tanto en la cabina como en la caja del tráiler.

Para controlar y sofocar por completo las llamas, los cuerpos de emergencia utilizaron cerca de 15 mil litros de agua. Debido a la intensidad del incendio, la unidad quedó en pérdida total.

El conductor del tráiler, Alexis Gerardo Palomino, resultó sin lesiones. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba desde Chihuahua con rumbo a León, Guanajuato, cuando ocurrió el incendio.

El conductor señaló que desconoce qué pudo haber provocado el fuego. Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron las labores correspondientes para controlar la situación.