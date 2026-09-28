Accidentes

Muere Trabajador Arrollado por Pipa en Libramiento Nuevo Cuencamé-Río Grande

El accidente se registró cuando el conductor de la unidad no se percató que su compañero se encontraba sobre la carretera

El accidente se registró cuando el conductor de la unidad no se percató que su compañero se encontraba sobre la carreteraEl joven murió mientras realizaba trabajos de reparación de la carpeta asfáltica . Foto: N+

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El joven murió mientras realizaba trabajos de reparación de la carpeta asfáltica

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