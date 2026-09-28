Muere Trabajador Arrollado por Pipa en Libramiento Nuevo Cuencamé-Río Grande

Un trabajador de 23 años murió al ser arrollado por un camión tipo pipa en el libramiento Nuevo Cuencamé-Río Grande, a la altura del kilómetro 2+600, donde se realizaban trabajos de reparación de la carpeta asfáltica.

La víctima fue identificada como Brandon Jared Ramírez Jáuregui, quien se encontraba realizando labores de medición sobre el pavimento en reparación al momento del accidente, ocurrido cerca de las 17:00 horas.

De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad, identificado como Yeremi 'N', no se percató de que su compañero se encontraba sobre la vialidad y avanzó con el camión, de color amarillo con blanco y placas de Coahuila, terminando por arrollarlo.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y autoridades, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El hecho generó la movilización de las autoridades en este tramo del libramiento, donde se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica.