Accidentes

Incendio Consume Tienda Departamental en Acapulco

Bomberos trabajan en el cuarto de máquinas del inmueble; hasta el momento no se reportan personas lesionadas

Incendio Consume Tienda Departamental en AcapulcoFoto: Gobierno Municipal de Acapulco Guerrero

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