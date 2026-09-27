Incendio Consume Tienda Departamental en Acapulco

El Gobierno Municipal de Acapulco, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, atiende un fuerte incendio registrado en la tienda departamental Woolworth, en Cine Río, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el cuarto de máquinas del inmueble.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad, con el incendio ubicado en la zona de la avenida Cuauhtémoc, a la altura del Mercado Central de Acapulco.

Las autoridades municipales solicitaron a la población permitir el libre paso de las unidades de emergencia y transitar con precaución por la zona, evitando acercarse al lugar para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.