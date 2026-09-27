Motociclista Muere Arrollado por Tráiler en Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa

En la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, a la altura del puente de Zaragoza, en la zona sur de la entidad veracruzana, un motociclista perdió la vida tras ser presuntamente arrollado por una unidad pesada de carga.

El accidente ocurrió cuando el motociclista circulaba por ese tramo carretero y, por causas desconocidas que aún se investigan, terminó en la trayectoria del tractocamión.

Tras registrarse dicho percance, el conductor del tractocamión presuntamente continuó su marcha, por lo que elementos de la Policía Estatal iniciaron las labores para intentar dar con el paradero del operador de la unidad.

La unidad de carga fue localizada varios kilómetros adelante de donde se registraron los hechos, cerca de una gasolinera, donde los agentes detuvieron al chofer y lo pusieron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Clemente, quien, según testigos, era originario del municipio de Sayula de Alemán. El conductor del tractocamión quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).