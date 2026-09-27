Accidentes

Motociclista Muere Arrollado por Tráiler en Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa

El conductor de un tractocamión fue detenido por las autoridades tras presuntamente atropellar a un hombre quien debido al accidente perdió la vida

Motociclista Muere Arrollado por Tráiler en Autopista Cosoleacaque-Nuevo TeapaEl conductor intentó darse a la fuga, sin embargo fue detenido kilómetros más adelante. Foto: Archivo | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Motociclista pierde la vida en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa. El conductor del tráiler fue detenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+