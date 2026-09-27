Mujer Desaparece Tras Ingresar al Mar en Playa de Oro de Puerto Vallarta

Autoridades municipales de Puerto Vallarta mantienen un operativo de búsqueda en Playa de Oro para localizar a una mujer que fue reportada como desaparecida desde la tarde del sábado, luego de ingresar al mar junto con su hermana y presentar dificultades debido al fuerte oleaje.

De acuerdo con la información proporcionada a los cuerpos de emergencia, fue la hermana de la mujer quien realizó el reporte. Ambas habrían ingresado al mar, pero las condiciones del oleaje complicaron su salida del agua, por lo que una de ellas tuvo que ser rescatada por el guardavidas de la zona.

Desde entonces, no se tiene conocimiento del paradero de la segunda mujer, por lo que autoridades mantienen las labores para tratar de localizarla.

En el operativo participan elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizan recorridos tanto por tierra como por agua en las inmediaciones de Playa de Oro.

Las labores de búsqueda continúan para dar con la mujer, mientras las autoridades mantienen la atención en la zona.