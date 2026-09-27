Accidentes

Mujer Desaparece Tras Ingresar al Mar en Playa de Oro de Puerto Vallarta

Protección Civil, Bomberos y la Secretaría de la Defensa mantienen la búsqueda

Una mujer desapareció tras ingresar a una playa de Puerto VallartaUna mujer desapareció tras ingresar a una playa de Puerto Vallarta. Foto: N+

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La mujer no ha sido localizada desde la tarde del sábado luego de ingresar al mar junto con su hermana y enfrentar el fuerte oleaje

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Mujer desaparece en Playa de Oro, Puerto Vallarta, Jalisco | N+