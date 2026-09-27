Seguridad

Despliegan 100 Fuerzas Especiales para Reforzar Seguridad en Mazatlán

El personal se incorporará a las labores que desarrolla la novena zona militar

Foto: DefensaFoto: Defensa

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