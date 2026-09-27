Despliegan 100 Fuerzas Especiales para Reforzar Seguridad en Mazatlán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales hacia Mazatlán, Sinaloa, como parte del refuerzo de las operaciones de seguridad en el municipio.

El despliegue comenzó a las 12:50 horas de este domingo 27 de septiembre de 2026, desde la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía, Estado de México. Los efectivos fueron trasladados a bordo de una aeronave Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Mazatlán.

A su llegada, los elementos se incorporarán a las labores que realiza la 9/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Entre las actividades previstas se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas conurbadas de Mazatlán.

La Defensa señaló que los efectivos operarán bajo el marco jurídico vigente, incluida la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos. El despliegue busca reforzar las tareas de seguridad y las operaciones contra organizaciones delictivas en el municipio.

Este refuerzo se suma a otros elementos enviados previamente a Sinaloa. De acuerdo con información difundida el 15 de septiembre, el Ejército anunció el despliegue de mil 600 elementos en Mazatlán, incluidos otros 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales.