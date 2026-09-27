UAEM Confirma Muerte de Dos Estudiantes de Preparatoria Víctimas de Violencia en Cuernavaca
La Fiscalía de Morelos anuncia que agotará todas las líneas de investigación sobre el caso
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Dos estudiantes adolescentes de la Preparatoria Número Dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) murieron la noche del sábado 26 de septiembre, víctimas de violencia en la colonia Chulavista, del municipio de Cuernavaca.
Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al lugar de los hechos, donde realizó diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos sin vida. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) señaló que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos.
La comunidad de la UAEM se encuentra nuevamente de luto. La rectora de la universidad, Viridiana Aydeé León Hernández, exigió a la Fiscalía una investigación pronta y exhaustiva que esclarezca los hechos y sancione a los responsables, y calificó el reclamo como una demanda de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense.
La institución dijo acompañar a ambas familias con respeto a su dolor, con apoyo institucional y coordinación con las autoridades, y convocó a los tres órdenes de gobierno, a instituciones y a la sociedad civil a actuar de inmediato con acciones concretas que garanticen a las juventudes espacios libres de violencia.
El caso se suma a una serie de agresiones contra estudiantes de la UAEM en los últimos 17 meses:
Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología, fue hallada sin vida en abril de 2025 en el municipio de Jiutepec.
Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció y fue víctima de feminicidio en febrero de 2026.
Karol Toledo Gómez, alumna de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, fue hallada sin vida con 11 días de diferencia respecto a Kimberly.
Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, estudiante de bachillerato, fue hallada sin vida en mayo de 2026 en las inmediaciones de Tepoztlán.
Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba un intercambio académico en la UAEM, fue asesinada el 12 de septiembre de 2026 en Cuautla; la Fiscalía de Morelos investiga su muerte como feminicidio.
Con información de N+.
CT