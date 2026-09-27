UAEM Confirma Muerte de Dos Estudiantes de Preparatoria Víctimas de Violencia en Cuernavaca

Dos estudiantes adolescentes de la Preparatoria Número Dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) murieron la noche del sábado 26 de septiembre, víctimas de violencia en la colonia Chulavista, del municipio de Cuernavaca.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al lugar de los hechos, donde realizó diligencias iniciales y el levantamiento de los cuerpos sin vida. La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) señaló que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos.

La comunidad de la UAEM se encuentra nuevamente de luto. La rectora de la universidad, Viridiana Aydeé León Hernández, exigió a la Fiscalía una investigación pronta y exhaustiva que esclarezca los hechos y sancione a los responsables, y calificó el reclamo como una demanda de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense.

La institución dijo acompañar a ambas familias con respeto a su dolor, con apoyo institucional y coordinación con las autoridades, y convocó a los tres órdenes de gobierno, a instituciones y a la sociedad civil a actuar de inmediato con acciones concretas que garanticen a las juventudes espacios libres de violencia.

Casos recientes