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Sin Cristiano Ronaldo, Portugal Gana en Noruega ante Haaland en la Nations League

El combinado portugués lleva dos triunfos en el certamen; Noruega perdió el invicto en casa

Erling Haaland durante un partido con la selección de NoruegaFoto: Reuters

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