Sin Cristiano Ronaldo, Portugal Gana en Noruega ante Haaland en la Nations League

Uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la Fase de Grupos de la UEFA Nations League era el Noruega vs Portugal, pues existía la posibilidad de ver a Erling Haaland y a Cristiano Ronaldo en la misma cancha. Para la mala fortuna de los aficionados esto no fue posible, pues el capitán de la selección portuguesa se quedó en la banca y no tuvo minutos este domingo.

Pese a la ausencia de su gran figura, Portugal obtuvo un resultado positivo en una de las canchas más complicadas de Europa. Gracias a los goles de Joao Felix y Gonçalo Ramos, el equipo lusitano logró derrotar 1-2 a Noruega, que estuvo cerca de rescatar un punto cuando Haaland igualó el marcador al minuto 51. Sin embargo, una equivocación garrafal del arquero noruego, Orjan Nyland, le dio al cuadro visitante los tres puntos.

Con este nuevo triunfo Portugal se coloca como líder en solitario del Grupo D con seis puntos luego de dos compromisos. Noruega, por su parte, se queda como segundo lugar del sector con tres unidades, misma cantidad que Chequia, mientras que Gales es el sotanero al haber perdido sus dos primeros encuentros.

La actividad de la Jornada 3 continuará el jueves 1 de octubre, cuando Portugal visite la cancha de Dinamarca y Noruega haga lo propio en territorio galés. Una de las grandes interrogantes girará en torno a la participación de Cristiano Ronaldo, quien este domingo se quedó en el banco de suplentes.

Hace apenas unos días el máximo anotador en la historia de Portugal aseguró que aún puede seguir aportando al equipo nacional sin importar si, a diferencia de otros años, juega como titular, como suplente o incluso se queda sin minutos tal y como sucedió en el partido de hoy frente a Noruega.

"Lo que el entrenador necesite de mí con la selección nacional, ya sea jugar, salir, entrar, volver a salir, o incluso no jugar en absoluto. Estoy disponible", dijo el delantero de 41 años de edad, quien está a solo 21 goles de alcanzar la histórica cifra de mil anotaciones.