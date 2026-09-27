Isaac del Toro Finaliza en 5° Lugar en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo

El mexicano Isaac del Toro quedó en quinto lugar en la carrera élite varonil del Mundial de Ciclismo en Montreal, como parte de la delegación mexicana.

Brandon McNulty se convirtió en el primer estadounidense en 33 años en ganar el título masculino de ruta en el Mundial de Ciclismo, tras sorprender a los favoritos en Montreal.

El ciclista de 28 años del UAE Team se escapó del pelotón a falta de 32 km en el circuito urbano canadiense y logró contener una persecución desorganizada para imponerse con una ventaja de 13 segundos sobre el australiano Michael Matthews, con el neerlandés, Mathieu van der Poel, excampeón del mundo, tercero.

McNulty se convierte así en el tercer estadounidense en vestir el maillot arcoíris, después de Greg LeMond en 1983 y 1989, y Lance Armstrong, quien posteriormente admitió haberse dopado durante su carrera, en 1993.

La lista de los primeros 10 lugares quedó conformada de la siguiente manera:

Brandon McNulty (USA) los 273,4 km en 6 h 17:04. (media: 43,5 km/h) Michael Matthews (AUS) a 13 segundos Mathieu van der Poel (NED) 13. Quinn Simmons (USA) 13. Isaac Del Toro (MEX) 14. Mads Pedersen (DEN) 14. Tom Pidcock (GBR) 14. Matteo Jorgenson (USA) 14. Giulio Ciccone (ITA) 14. Ben Healy (IRL) 14.

Tadej Pogacar era el favorito para conquistar su tercer campeonato consecutivo, pero sufrió una grave caída en la Vuelta a España en agosto pasado. Su ausencia despertó el apetito de una legión de aspirantes acostumbrados a verle la espalda al esloveno.

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026 vio a su nuevo campeón este domingo, luego de un recorrido de 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel positivo.

Las selecciones participantes corrieron las 12 vueltas al circuito final de Mont-Royal. Los pedalistas partieron desde Brossard y afrontaron una exigente aproximación por la región de Montérégie antes de cruzar el puente Samuel-De Champlain e incorporarse al circuito urbano.

A partir de ese momento, cada paso por la Voie Camillien-Houde, el Chemin de la Polytechnique y el falso llano de Avenue du Parc fue desgastando al pelotón.

Los pronósticos advertían que los belgas Remco Evenepoel y Wout Van Aert eran amplios favoritos para hacerse con el maillot arcoíris. Sin embargo, los especialistas destacaron la participación de otros corredores con calidad suficiente para disputar el título.

En esa lista fueron ubicados los jóvenes Isaac del Toro y Paul Seixas. El mexicano ganó el Gran Premio de Montreal por delante del francés hace dos semanas.

Países como Estados Unidos e Italia llegaron con equipos fuertes. El británico Tom Pidcock igual fue visto como un serio contendiente.

La delegación de México estuvo integrada por Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García, Tomás Aguirre y Edgar "Chucky" Cadena.