Gilberto Mora Salva el Debut de Rafa Márquez con el Tri; México Empata con Colombia

La Selección Mexicana empezó un nuevo ciclo con miras al 2030 bajo el mando de Rafa Márquez. El excapitán del Tricolor asumió el mando del equipo tras el Mundial del pasado verano y su primer partido oficial se dio este sábado ante Colombia. El resultado del encuentro que se llevó a cabo en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Estados Unidos, fue un empate 1-1, en un partido que estuvo marcado por el debut de Márquez como entrenador nacional, así como por la primera anotación de Gilberto Mora con la camiseta de México.

La anotación de la escuadra cafetalera llegó al minuto 9, cuando Richard Ríos mandó un gran centro que fue rematado de cabeza por Luis Suárez. Minutos después el equipo mexicano tomó el control de las acciones y, pese a que logró llegar con peligro al arco rival, no consiguió el tanto del empate.

En el primer tiempo México estrelló el balón en el poste en tres ocasiones, pero no tuvo la contundencia necesaria para vencer al guardameta colombiano. Para la segunda mitad, el Tricolor tomó el control y generó varias ocasiones hasta que al minuto 62 apareció la gran joya del futbol mexicano: Gilberto Mora.

El joven jugador de los Xolos de Tijuana, que estrenó nuevo dorsal con el Tricolor, fue quien anotó el tanto del empate. Mora hizo una gran jugada individual en la que dejó a un defensa colombiano tendido en el césped, para luego definir con un disparo de pierna derecha que significó el empate.

🚨 ¡Cada toma es mejor que la anterior! 😍🇲🇽 ¡Que pedazo de gol nos dejó Gilberto Mora! 🔥💎🇲🇽#LaEraDeRafa pic.twitter.com/kuDAUZPyrd — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

Márquez no tuvo el resultado más positivo posible en su debut como director técnico de la selección mexicana, aunque el equipo nacional dejó buenas sensaciones dentro del terreno de juego. Además, el estratega de la selección tendrá más oportunidades de conseguir su primera victoria en los próximos días, pues México se enfrentará a Perú el próximo martes 29 de de septiembre en el segundo de los cuatro juegos amistoso de esta Fecha FIFA.