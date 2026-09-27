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Gilberto Mora Salva el Debut de Rafa Márquez con el Tri; México Empata con Colombia

El centrocampista de 17 años anotó su primer gol con la camiseta de la Selección Mexicana

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaFoto: X (@miseleccionmx)

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