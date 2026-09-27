Defensa Descarta Construir Museo Militar en Terreno Aledaño al Bosque de Chapultepec

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que descartó construir el Museo Militar y el Centro Nacional de Historia Militar en el campo militar aledaño al Bosque de Chapultepec, tras atender preocupaciones expresadas sobre posibles afectaciones ambientales en la zona. La dependencia determinó replantear el proyecto y ubicarlo en otro campo militar que ya cuente con construcciones, para no afectar áreas verdes; la nueva sede aún está por determinarse.

El predio original, utilizado desde 1969 por unidades de la 1a. Zona Militar para actividades de adiestramiento, tiene una baja densidad de árboles debido a la infraestructura y a los obstáculos propios del entrenamiento castrense, y permanece delimitado sin acceso al público.

El museo exhibirá un acervo de más de 200 años de historia —documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos y aeronaves— y mostrará, desde una perspectiva militar, episodios como las batallas del Monte de las Cruces, de Calpulalpan de 1860, la del 5 de Mayo en Puebla y las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas.

La Defensa sustenta el proyecto en la cuarta misión general de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece "realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país", y plantea que busca reforzar la oferta museística de la Ciudad de México y fortalecer, a través del conocimiento histórico, la identidad nacional.

La dependencia reiteró su compromiso con el medio ambiente, y detalló que desde 1993 ha producido más de 2 mil 300 millones de árboles en sus 32 viveros forestales militares distribuidos en el país, usados en campañas de reforestación en las que participa personal castrense.