Política

Defensa Descarta Construir Museo Militar en Terreno Aledaño al Bosque de Chapultepec

La dependencia recuerda que ha sembrado más de 2 mil 300 millones de árboles desde 1993

Defensa Descarta Construir Museo Militar en Terreno Aledaño al Bosque de ChapultepecVista aérea del Bosque de Chapultepec, la zona verde cuya preservación llevó a la Defensa a descartar construir ahí el Museo Militar. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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