Trump y Delcy Rodríguez Abordan Elecciones en Venezuela Durante Reunión en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que habló con la presidenta interina venezolana , Delcy Rodríguez, acerca de la celebración de elecciones en Venezuela durante su reunión en Nueva York.

Trump y Rodríguez se reunieron por primera vez el 22 de septiembre con motivo de la Asamblea General de la ONU, y recalcó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, "Venezuela está ganando mucho dinero para su gente".

El encuentro selló la alianza entre Washington y Caracas después de la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Durante el mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido volver a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

El 23 de septiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que habrá elecciones en Venezuela, pero no brindó más detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, tocaron el tema de la celebración de elecciones en Venezuela.

"No sólo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", manifestó Rubio.

La muestra del acercamiento más importante entre Washington y Caracas llegó recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto despertó recelos entre sectores que creen que el gobierno de Trump sólo busca el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.