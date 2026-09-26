Política

Trump y Delcy Rodríguez Abordan Elecciones en Venezuela Durante Reunión en Nueva York

El presidente estadounidense y la mandataria interina venezolana también hablaron sobre cooperación petrolera, en medio del acercamiento entre Washington y Caracas

Delcy RodríguezDonald Trump confirmó que sostuvo un diálogo con la interina venezolana, Delcy Rodríguez. Foto: Agencia AFP

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Trump y Delcy Rodríguez abordan elecciones en Venezuela y sellan alianza petrolera

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