Casa Blanca Excluye a CNN del Viaje a Bordo del Avión Presidencial Air Force One

La Casa Blanca excluyó a la cadena CNN del viaje a bordo del avión presidencial Air Force One para acompañar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una visita a Tennessee, luego de que la Administración acusara a la emisora de difundir supuestas "noticias falsas".

CNN era la encargada de cubrir el viaje de Trump, quien espera asistir a un partido de futbol americano universitario. La emisora también iba a distribuir al resto de los medios, sin embargo, la Casa Blanca le prohibió el acceso.

Cabe mencionar que este nuevo enfrentamiento ocurrió una semana después de que Trump vetó el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a CNN, MS Now y al periódico Político, al mostrarse disconforme con su cobertura informativa.

Los medios que fueron vetados demandaron a la Administración, ya que consideraron que había vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución, la cual consagra la libertad de prensa. El juez Timothy Kelly falló a su favor y ordenó a la Casa Blanca permitirles el acceso.

Periodistas de los tres medios lograron recuperar sus acreditaciones el 24 de septiembre, en medio de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca.

No obstante, el veto a CNN causó una interrupción en la distribución de imágenes de Donald Trump debido a que la cadena forma parte del 'pool' de la Casa Blanca, un grupo rotatorio de periodistas que acompaña al mandatario y comparte el material con el resto de los medios.

Como un gesto de solidaridad con CNN, las demás grandes cadenas del país que forman parte del 'pool', incluida Fox News, afín a Trump, anunciaron la suspensión de tareas de cobertura conjunta.