Política

Casa Blanca Excluye a CNN del Viaje a Bordo del Avión Presidencial Air Force One

La medida ocurrió después de que la Administración acusara a la cadena de difundir supuestas “noticias falsas”; la emisora cubriría la visita presidencial a Tennessee

Donald TrumpLa Casa Blanca excluyó a la CNN del Air Force One en un nuevo enfrentamiento contra la cadena. Foto: Agencia Reuters

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CNN vetada del viaje presidencial en Air Force One. La medida genera debate sobre la libertad de prensa y el acceso a la información

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