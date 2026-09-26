Política

Él es Francisco Vásquez Jiménez, el Comsionado Municipal de Juchitán

La designación se realizó luego de que se procediera con la desaparición de poderes en la localidad

Francisco Vásquez estrecha las manos con Salomón Jara durante su deisgnación como comisionado municipal temporal en JuchitánEl gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Francisco Vásquez como comisionado municipal temporal en Juchitán. Foto: Gobierno de Oaxaca
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