Él es Francisco Vásquez Jiménez, el Comsionado Municipal de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal en Juchitán de Zaragoza, un perfil que es conocido en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Durante el anuncio, el mandatario estatal señaló que la designación busca permitir que la administración municipal continúe funcionando mientras se desarrolla el proceso correspondiente para recuperar la estabilidad institucional en la localidad.

"Esta medida por parte del mandatario estatal tiene un claro objetivo: brindar gobernabilidad y seguridad a la población juchiteca, así como garantizar el Estado de derecho de este municipio", señaló el gobierno estatal en un comunicado.

Vásquez es originario de la comunidad zapoteca de Binnizá y cuenta con una trayectoria vinculada tanto a la comunicación como a los servicios de emergencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de redes sociales se han compartido imágenes en las que se le puede observar apoyando en labores de bomberos.

Francisco Vásquez también es conocido en la región como Paco Vásquez. Es comunicador y locutor. Sin embargo, también realiza labores de voluntariado como paramédico y rescatista.

Su trayectoria en la radio suma 19 años. Es locutor certificado de la XH-TEKA 91.7, de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña. Era presentador del noticiero "Xtiidxanu" ("Nuestra palabra"), un espacio transmitido en zapoteco que aborda información nacional y local.

El comisionado permanecerá en el cargo mientras el Congreso del estado define el proceso con el que se definirá a la persona que asuma la presidencia municipal.