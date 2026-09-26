Política

Designan a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, oficializó a Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán, para hacerse cargo de manera temporal de la administración y operatividad del municipio

Comisionado de JuchitánFoto: X Salomón Jara

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