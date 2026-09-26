Designan a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán

Este día fue designado Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán, Oaxaca, para hacerse cargo de manera temporal de la administración y operatividad del municipio.

Estará en el cargo 90 días, antes de que se integre un concejo municipal.

Vásquez Jiménez es un comunicador con 20 años de trayectoria, originario de la ciudad de Juchitán, quien se desempeñaba como director del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

La noche de este viernes, tras decretar el Congreso del Estado la desaparición de poderes municipales, instruyó al gobernador Salomón Jara a nombrar a un comisionado que se encargue de administrar el municipio y garantizar los servicios a más de 200 mil habitantes.

Francisco Vásquez arribó por la noche a la ciudad de Oaxaca y en una ceremonia a puerta cerrada, recibió su nombramiento y le tomó protesta el gobernador de Oaxaca.

He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/mCxmyOcgOL — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

En X el mandatario estatal compartió un video donde indicó:

“He designado a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado para hacerse cargo de manera temporal de la administración municipal, de esta forma se garantizará la gestión y operatividad de los servicios básicos en todos los pueblos, comunidades, agencias y colonias de Juchitán”.

A partir de este sábado, Vásquez Jiménez regresará a la ciudad de Juchitán para integrar un Consejo Municipal que lo ayude a gobernar y a administrar el tercer municipio más importante del estado de Oaxaca.

Al tomar la palabra Vásquez aseguró:

“Y por supuesto, antes que un discurso, habrá que poner el corazón por delante y el supremo interés de la tranquilidad, de la paz de las familias de Juchitán, la ciudad a la que pertenezco, de donde soy originario y por la que vamos a poner todo nuestro interés, todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades, pero siempre juntos”.

Esta designación se da luego de que fuera detenido Miguel 'N' por los delitos de presunta comisión de extorsión agravada y contra la seguridad; además, se le vincula con el grupo criminal 'Los Cromos', ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Junto a Miguel ‘N’, alias 'Quetu', fue detenido Alberto ‘N’, alias 'La Parca, ambos cuentan con orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

De acuerdo con las investigaciones, Miguel ‘N’ brindaba parte de la infraestructura del municipio al grupo criminal, como facilitarles las cámaras del C2 y les alertaba de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Luego de la detención del alcalde, la ciudad luce tranquila y no se han registrado hechos de violencia.

Con información de Jorge Morales.

LECQ