Internacional

Trump Rechaza Plan de Irán para Reabrir el Estrecho de Ormuz en 7 Días

El proyecto contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio

Foto: AFPFoto: AFP
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