Internacional

Caso de la 'Enfermera Asesina' Impulsa Controles para Evitar Muerte de Bebés

Lucy Letby inyectaba dosis muy altas de insulina a menores a su cargo, lo que derivó en la muerte de siete bebés

Una iniciativa busca tener más control sobre lo que ocurre en los hospitales británicosUna iniciativa busca tener más control sobre lo que ocurre en los hospitales británicos. Foto: N+

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