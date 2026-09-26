Caso de la 'Enfermera Asesina' Impulsa Controles para Evitar Muerte de Bebés

En el Reino Unido, la tasa de mortalidad infantil es de 4 por cada 1000 nacidos vivos. A pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos durante los últimos 15 años, este índice está aumentando ligeramente y ahora es casi el doble que en otros países del norte de Europa, como Suecia.

Sin embargo, los reformadores de la atención neonatal en el sistema público de salud se muestran optimistas: un paquete de cambios radicales propuesto en el informe de la influyente jueza Kathryn Thirwall puede cambiar la situación.

El detonante de la investigación de Thirwall fue un caso sumamente controvertido: la enfermera neonatal Lucy Letby fue condenada por asesinar a siete bebés e intentar matar a otros siete en este hospital público de la ciudad de Chester durante un periodo de 13 meses: entre junio de 2015 y junio de 2016.

¿Qué hacía la mujer? Letby inyectaba dosis muy altas de insulina a los bebés a su cargo.

Lucy Letby fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de siete bebés. Foto: N+

El informe detallado presentó una imagen profundamente crítica de cómo se manejaron las preocupaciones planteadas por los médicos, concluyendo que algunos gerentes no estaban dispuestos a aceptar la posibilidad de que una enfermera pudiera estar dañando deliberadamente a los bebés.

Esta investigación ha concluido que al menos tres bebés podrían haberse salvado si se hubieran tomado medidas preventivas contra Letby.

Kathryn Thirwall, jueza de la investigación independiente, dijo que "hubo un fallo total a todos los niveles para activar procedimientos de protección. Buscar explicaciones clínicas o de otro tipo para las muertes y los desmayos no fue un error. Pero, en cuanto surgió la sospecha de que Letby pudiera estar haciendo daño de forma deliberada, se deberían haber tomado medidas de protección".

Entre las diecisiete recomendaciones sobre seguridad neonatal se incluyen medidas como la instalación de cámaras de vigilancia para bebés con acceso remoto en todas las unidades neonatales. De esta forma, los padres pueden ver a sus bebés en directo en cualquier momento.

Tamlin Bolton, abogada de las familias que perdieron sus bebés, señaló: "El gobierno tiene que aceptar y ejecutar las recomendaciones. De lo contrario, todo este proceso habrá sido en vano".

Además, en todos los hospitales se supervisarán mucho más de cerca las acciones del personal y los directivos: se introducen nuevos protocolos que obligan a proporcionar datos completos sobre la mortalidad neonatal en tiempo real a los investigadores externos.

Karyn Smyth, legisladora británica, apuntó: "Estamos comprometidos a analizar la posibilidad de inhabilitar a los directivos que no cumplan con este tipo de normas, y ya empezamos a trabajar en eso".

A pesar de las abrumadoras pruebas de la culpabilidad de Letby, desde su condena a cadena perpetua en 2023, una parte importante de la sociedad británica sigue creyendo que esta enfermera neonatal es víctima de una injusticia.

Varios políticos británicos influyentes, incluido el líder del partido de extrema derecha Reform U.K., Nigel Farage, continúan haciendo campaña en su favor y desean que se reabra el juicio.

Con información de Vytas Rudavicius

ICM