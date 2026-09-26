En México Cierran Cada Año Alrededor de 20 Librerías

En la Ciudad de México, las librerías independientes luchan por mantenerse abiertas.

Una de ellas es la Librería Regia, un negocio familiar ubicado en el Centro Histórico que abrió sus puertas hace 32 años.

La encabeza Juan Antonio López, quien ha sido testigo de la caída que enfrenta esta industria.

“Yo tengo vendiendo libros 60 años. En estas librerías antes se vendían todos los libros, casi. Ahora ya una cantidad inmensa de libros no se venden”, indicó.

De acuerdo con el propietario, los hábitos de lectura y la manera de acceder a la información han transformado el negocio librero.

“La gente busca cada vez menos libros. Las ventas sí han disminuido. Si yo me pongo a pensar o a hacer cuentas de qué cantidad o en qué cantidad se han disminuido las ventas. Se han disminuido las ventas más allá de la mitad”, explicó.

Durante años, la familia López tuvo varios establecimientos en la capital, pero dejaron de ser rentables.

“Tuve que cerrarlo porque las rentas eran muy caras y las ventas ya no daban lo suficiente para mantener en funcionamiento el local”, aseguró Juan Antonio López.

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Para adaptarse a las nuevas formas de consumo, la librería llevó parte de su catálogo a internet.

“Yo tengo una plataforma, una página web; tengo 20 mil libros capturados, pero no me ha dado el resultado esperado”, precisó el dueño de la librería.

Para los especialistas, las altas rentas y el aumento de los costos de operación se suman a la competencia de las grandes cadenas y plataformas digitales.

Al respecto, Eugenio Fernández Vázquez, académico de la IBERO CDMX, indicó:

“La posición de las pequeñas editoriales y las pequeñas librerías ante estos gigantes del mercado es muy desventajosa. El mismo tamaño les ha dado una mayor capacidad de resiliencia, una mayor capacidad de aguantar”.

Además, señalan que el país enfrenta un problema de fondo: cada vez resulta más difícil formar y conservar nuevos lectores.

En 2025, casi 4 de cada 10 personas de 12 años y más no leyeron un solo libro, según datos del Inegi.

“En México se lee menos hoy que hace 10 o 15 años. No solo no hemos progresado, sino que vamos en retroceso. Necesitamos intervenciones de gran aliento, de largo aliento, en la formación de los lectores y en el apoyo a los escritores y a las pequeñas editoriales”, afirmó Fernández.

Alrededor de 20 librerías desaparecen cada año, de acuerdo con la Asociación de Librerías de México.

Y con cada cortina que baja, también desaparece un espacio para que los libros encuentren a sus próximos lectores.



Con información de Astrith Tolentino.

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