Cultura

En México Cierran Cada Año Alrededor de 20 Librerías

En el Centro Histórico negocios familiares luchan por no sumarse a esa cifra. Luego de 32 años, propietarios de la Librería Regia buscan hacer frente a la caída en las ventas

Un joven en una libreríaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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