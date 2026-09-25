La edición 19 de la Feria de los Moles llegará al Gloria Molina Grand Park, en Los Ángeles, California en Estados Unidos, con gastronomía y tradiciones mexicanas.

En Puebla se anunció la festividad que tiene 19 años de llevar una pieza fundamental dentro de la gastronomía mexicana.

El Mole Mexicano es considerado un tesoro tan grande la intención es que lo prueben millones de personas en unión americana. Así lo aseguró Lourdes Juárez, Directora de la Feria de los Moles.

¿Cuándo se realiza la Feria de los Moles 2026 en Los Ángeles, California?

El encuentro espera reunir a más de 40 mil personas el próximo 11 de octubre, y se realizará de 10:00 a 18:00 horas; tendrá como estado invitado a Michoacán y habrá preparaciones de diferentes regiones.

Participarán representantes de San Andrés Cholula, Tepeojuma, Tlatlauquitepec y Puebla, con cocineras tradicionales y propuestas que muestran la diversidad gastronómica del estado.

Por su parte Marina Ortiz, Directora de Relaciones de la Unión de Poblanos, enfatizó que el mole es un platillo, que forma parte de la cultura gastronómica tradicional, no solamente de Puebla. Para evitar situaciones de que cuál es el mejor, el mole es el platillo de México, agregó.

La celebración busca preservar recetas, técnicas y tradiciones, además de acercar la gastronomía poblana a la comunidad mexicana en estados unidos.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR