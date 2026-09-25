Cultura

Presentan Feria de los Moles 2026: El Platillo Poblano Llega a Estados Unidos

En Puebla se anunció la festividad que tiene 19 años de llevar una pieza fundamental dentro de la gastronomía mexicana

La feria se llevará a cabo en el Gloria Molina Grand Park.La feria se llevará a cabo en el Gloria Molina Grand Park. Foto: Facebook Feria de los Moles

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¿Listo para probar el auténtico mole mexicano? La Feria de los Moles 2026 te espera en Los Ángeles el 11 de octubre.

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