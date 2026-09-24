Cultura

Caldo de Queso de Sonora: la Mejor Sopa de México, Según Taste Atlas

La preparación tradicional sonorense obtuvo 4.4 estrellas y superó al pozole, destacando por su sencillez, ingredientes regionales y valor cultural

El caldo de queso es uno de los platillos tradicionales de Sonora y destaca por la sencillez de sus ingredientes y su arraigo en la cocina regional.El caldo de queso es uno de los platillos tradicionales de Sonora y destaca por la sencillez de sus ingredientes y su arraigo en la cocina regional. Foto: N+

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El caldo de queso sonorense brilla en el ranking mundial de Taste Atlas. Con ingredientes sencillos, es la sopa mexicana mejor evaluada.

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