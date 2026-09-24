Sociedad

Baja Cifra de Nacimientos, pero Sube Cantidad de Habitantes en Nuevo León: INEGI

Es la tercera entidad con menos nacimientos, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Intercensal 2025

Toma aérea del Área Metropolitana de MonterreyÁrea Metropolitana de Monterrey. Foto: N+

Destacado

La población de Nuevo León crece por migración, no por nacimientos, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 que revela cambios demográficos importantes en el estado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+