De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia (INEGI), en México hay más adultos mayores que niños y jóvenes. Los resultados de la Encuesta Intercensal de 2025 también indican que en relación al 2020, ahora hay menos nacimientos.

De acuerdo con los resultados del estudio, la edad mediana en México aumentó en 2025 a 32 años en comparación los 29 años de 2020. La cifra más contundente es en el índice de envejecimiento. En México ahora hay 68.2 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes, mientras que en 2020 había 47.7.

A pesar de que el promedio de nacimientos bajó de 2.1 a 1.9, la población en el país pasó de 126 millones a 130.9 millones en un lapso de cinco años. En el estado de Nuevo León, la Encuesta Intercensal de 2025 también arrojó datos interesantes.

Los nacimientos bajaron de 1.9 a 1.7 en promedio, lo que pone a Nuevo León como la tercera entidad con menos nacimientos. En ese sentido, en el estado nacieron en 2020, 109, 904 bebés, mientras que en 2025 hubo 106, 672 nacimientos, es decir 3 mil 232 menos.

En relación a la cantidad e habitantes, en Nuevo León ahora viven más personas. En 2020 en el estado había 5 millones 784 mil 442 personas y cinco años después hay 6 millones 274 mil 840, un crecimiento de 490 mil 398 habitantes.

Sin embargo, en tres de los municipios más importantes del Área Metropolitana de ocurrió lo contrario. La ciudad de Monterrey pasó de 1 millón 142 mil 994 personas en 2020 a 1 millón 135 mil 843 en 2025.

Por su parte, Guadalupe tenía 643 mil 143 habitantes y ahora tiene 631 mil 799. El municipio que perdió más población fue San Nicolás de los Garza, al disminuir de 412 mil 199 habitantes a 382 mil 034, en cinco años, una diferencia de 30 mil 165.

Los resultados de la encuesta indican que el crecimiento en población en Nuevo León se debe más a la migración que a los nacimientos. Y otro dato es que los municipios que eligen para vivir son en la periferia, donde sí se ha dado un crecimiento importante en comparación a los del centro de la zona metropolitana.

SHH