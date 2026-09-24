Homicidios

Ejecutan a Hombre a Balazos en Zona Centro de Ensenada, Baja California

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que presentaba siete impactos de bala

Ejecutan a Hombre a Balazos en Zona Centro de Ensenada, BCEjecutan a Hombre a Balazos en Zona Centro de Ensenada, BC | Foto: N+

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