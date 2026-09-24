Ejecutan a Hombre a Balazos en Zona Centro de Ensenada, Baja California
Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que presentaba siete impactos de bala
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Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que presentaba siete impactos de bala
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Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutado a balazos sobre la calle Riveroll y calle 12, en plena Zona Centro del municipio de Ensenada.
El ataque armado se registró alrededor de las 07:57 horas este jueves 24 de septiembre, luego de que residentes y comerciantes del área llamaran al número de emergencias 911 tras escuchar al menos 10 detonaciones continuas de arma de fuego y percatarse de un hombre tendido en la vía pública.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.) acudieron como primeros respondientes y confirmaron la presencia de la víctima, solicitando de inmediato la intervención de los cuerpos médicos.
Paramédicos de la Cruz Roja examinaron al hombre, y determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a que presentaba al menos siete impactos de bala en el cuerpo. La escena fue resguardada por la Fiscalía General del Estado quienes realizaron los peritajes e investigaciones correspondientes.
JMR