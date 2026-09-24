Homicidios

Detienen a Hombre y Mujer por Probable Homicidio en Juan Diego Residencial, Ensenada

Policías municipales atendieron un reporte y localizaron a un hombre sin vida con aparentes heridas de arma de fuego

Detienen a Hombre y Mujer por Presunto Homicidio en Juan Diego Residencial, EnsenadaDetienen a Hombre y Mujer por Presunto Homicidio en Juan Diego Residencial, Ensenada
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