Un hombre y una mujer fueron detenidos por el probable delito de homicidio en el fraccionamiento Juan Diego Residencial, luego de que policías municipales atendieran un reporte.

Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron a un hombre sin vida, quien presentaba aparentes lesiones producidas por arma de fuego. En el inmueble también fue localizada una pistola.

Los detenidos fueron identificados como Ángel ‘N’, de 36 años, y Michel ‘N’, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La autoridad investigadora llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de ambas personas.

Información Diego Robles

APG