Carlos Piceno, conocido en redes sociales como Karlos Picenox, fue hallado sin vida en un paraje cercano a la comunidad de San José de Ayala, en Huanímaro.

El joven había sido reportado como desaparecido la noche del domingo 20 de septiembre, tras acudir a cubrir el evento “El Atascadero” en la comunidad de Cerrito Alto Nuevo.

De acuerdo con reportes periodísticos, el comunicador y fotógrafo perdió contacto al concluir la actividad, momento en el que su vehículo fue localizado abandonado en las cercanías del lugar.

Esto detonó su búsqueda, y horas después su cuerpo fue ubicado por las autoridades, que ya realizan las investigaciones correspondientes para

esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil de los hechos, ni personas detenidas.

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El cuerpo de Carlos fue llevado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital por personal del SEMEFO para practicarle la autopsia de determine las causas de muerte.

Piceno era reconocido en el municipio por su labor como fotógrafo, creador de contenido y difusor de acontecimientos sociales, deportivos y culturales a través de su página, que sumaba más de 15 mil seguidores.