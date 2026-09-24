Homicidios

Localizan Sin Vida a Karlos Picenox, Creador de Contenido en Huanímaro, Guanajuato

Carlos Piceno era conocido por publicar contenido de distintos temas en sus redes sociales donde tenía más de 15 mil seguidores

Hallan a Creador de Contenido Karlos Picenox Muerto en San José de Ayala en Huanímaro.Hallan a Creador de Contenido Karlos Picenox Muerto en San José de Ayala en Huanímaro. Karlos Picenox / Facebook

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El último evento que fue a cubrir sucedió en la comunidad de Cerrito Alto Nuevo llamado ‘El Atascadero’ el pasado 20 de septiembre.

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