El Gobierno de México aclaró que el uso del efectivo no se va a prohibir, sino se busca facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales.

José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, indicó que en México, 85% de operaciones por debajo de 500 pesos ocurre en efectivo.

Dijo que se calcula que con este cambio, en el primer año "tendríamos que llegar a un 50% y esto se irá incrementando, puede ser más rápido, es un cálculo conservador”.

Explicó que la medida iniciará en dos sectores, gasolinas y carreteras, en las que se propone hacer reducción gradual del uso de efectivo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Ley de Economía Digital no prohíbe el uso de efectivo, por el contrario, busca "facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”.

“Entonces, por razones fiscales, de seguridad, disminución de delitos, estamos iniciando con gasolineras, ir reduciendo el pago en efectivo en gasolineras”, destacó la presidenta.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que se puede pagar con tarjeta, ya que se redujo de manera sustantiva las comisiones, además, el pago con CoDi ya no tiene comisiones.

Así se implementarán los pagos digitales:

Pago con CoDi: Transferencias electrónicas en solo 3 pasos desde la app de cualquier institución financiera.

Abre tu app y selecciona la cuenta desde la que quieres pagar. Genera o escanea un QR, o ingresa a la cuenta. CLABE o teléfono. Revisa los datos del pago y confirma.

Cobro en comercios: Cobra desde tu celular sin comisiones y recibe dinero al instante.

Bancarización: Nueva cuenta bancaria para pequeños negocios con apertura remota y sin fiscalización .

Digitalización en gobiernos: Los gobiernos de todos los niveles aceptarán pagos digitales para trámites y servicios.

Sectores estratégicos: Eliminación gradual del efectivo, empezando por gasolineras y carreteras.

Con información de N+