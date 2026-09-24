Política

Gobierno Aclara Si Eliminará Pago con Efectivo: Alista Cambio en Casetas y Gasolinerías

Autoridades apuestan por impulsar las transacciones mediante mecanismos digitales

Dinero en efectivoDinero en efectivo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México apuesta por la tecnología: el pago en efectivo se reducirá gradualmente en gasolineras. Conoce cómo las transacciones digitales pueden ser más seguras y económicas.

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