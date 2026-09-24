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Huracán Polo Baja de Nuevo a Categoría 4, pero Sigue Alerta en 5 Estados de México

El ciclón mantiene condiciones de riesgo por precipitaciones, fuertes ráfagas y oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico

Huracán Polo Baja de Nuevo a Categoría 4, pero Sigue Alerta en 5 Estados de MéxicoHuracán Polo se Degrada a Categoría 4. Foto: Cuartoscuro

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¡Alerta en México! Huracán Polo baja a categoría 4 pero sigue siendo peligroso. Vientos de 250 km/h y lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Mantente informado.

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