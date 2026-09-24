El huracán Polo se degradó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y a las 09:00 horas de este jueves, tiempo del centro de México, se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h, mientras avanza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Su circulación genera lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Jalisco, Colima y Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes en zonas de Nayarit y Guerrero.

Se prevén vientos de hasta 80 km/h y rachas de 110 km/h en costas de Michoacán, así como rachas de hasta 90 km/h en costas de Jalisco y Colima. El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros en Michoacán, y de 4 a 6 metros en Jalisco, Colima y Guerrero.

La Conagua advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Debido a la distancia del sistema, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, y una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Huracán Polo Baja de Nuevo a Categoría 4

97 Municipios se Mantienen en Alerta por el Huracán Polo

Las autoridades mantienen bajo alertamiento a 97 municipios de cuatro estados ante los posibles efectos de Polo. Las zonas contempladas corresponden a Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco, donde se vigilan condiciones como lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

El alertamiento contempla distintos niveles de peligro establecidos por el SIAT-CT, de acuerdo con la cercanía y los posibles efectos del ciclón. Entre los riesgos señalados por las autoridades están las lluvias e inundaciones, el oleaje elevado, la marea de tormenta y la inestabilidad de laderas.

Colima: El estado tiene 5 municipios en alerta amarilla: Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. Además, Coquimatlán se encuentra en alerta verde, mientras que Colima, Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez están en alerta azul.

Michoacán: Hay 3 municipios en alerta amarilla: Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Otros 14 se encuentran en alerta azul: Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Carácuaro, Coalcomán de Vázquez Pallares, Churumuco, La Huacana, Huetamo, Múgica, Nocupétaro, Parácuaro, San Lucas, Tepalcatepec y Tiquicheo de Nicolás Romero.

Jalisco: El estado registra 12 municipios en alerta verde: Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, La Huerta, El Limón, Villa Purificación, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco. En alerta azul están Atengo, Atenguillo, Cabo Corrientes, Cuautla, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Guerrero: Hay 8 municipios en alerta verde: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana y La Unión de Isidoro Montes de Oca.

En alerta azul se encuentran Acapulco de Juárez, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Florencio Villarreal, General Heliodoro Castillo, Igualapa, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Ometepec, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlalchapa, Tlapehuala, Xochistlahuaca, Zirándaro, Zitlala, Eduardo Neri, Marquelia, José Joaquín de Herrera y Juchitán.