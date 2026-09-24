El potente huracán Polo dejó fuertes lluvias a lo largo de la costa mexicana del Pacífico durante la madrugada de este jueves, mientras continúa desplazándose lentamente luego de retomar fuerza con vientos catastróficos.

Se espera que Polo mantenga la categoría 5 en los próximos días y sus intensas precipitaciones ya han empezado a surtir efecto, con olas estrellándose contra unas playas casi siempre impecables.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que el ciclón continuará aumentando su intensidad, aun cuando ya se encuentra en el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson.

"Es posible que se intensifique un poco más en el corto plazo, y se espera que Polo siga siendo un poderoso huracán mayor durante los próximos días", indicó la autoridad.

A las 3:00 horas, Polo se ubicó 240 km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 290 km de Manzanillo, Colima. Sus vientos máximos sostenidos eran de 260 km/h. Se movía al noroeste a una velocidad de 15 km/h.

El centro del huracán se alejó 35 km más de Guerrero y se acercó a la costa de Colima, pero con un movimiento muy pausado, respecto a su posición de las 0:00 horas, de acuerdo con datos del NHC. Incluso, se espera que permanezca prácticamente detenido este jueves.

A las 6:00 horas, el huracán se ubicó a 280 km al oeste de Zihuatanejo, y a 260 km al sur de Manzanillo. Sus vientos máximos sostenidos se mantuvieron en 260 km/h y seguía desplazándose al noroeste a la misma velocidad, alejándose 40 km más de la costa guerrerense.

"Aunque se prevé que el vórtice del meteoro y sus vientos más intensos permanezcan en el mar, las lluvias torrenciales podrían provocar inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida de la población", indicó el NHC.

Concepción López Villegas se afanaba en reforzar su restaurante junto al mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la previsión de lluvias intensas. El fuerte oleaje golpeaba ya algunas playas y la residente comentó que temía que la tormenta pudiera destruir el pequeño negocio que tardó décadas en construir.

El estado de Guerrero corría un riesgo especial de sufrir inundaciones y deslaves, según el NHC. La región más amenazada por es rural y montañosa, salpicada por algunos pequeños pueblos turísticos y puertos.

Gran parte de la zona está marcada por la pobreza y los residentes se quejan habitualmente de que las autoridades los abandonan para que se las arreglen solos durante emergencias por fenómenos meteorológicos.

El gobierno de México pidió evacuar algunas zonas y habilitó refugios para los afectados. Miles de militares y personal de la Cruz Roja se han desplegado en la región como medida preventiva.

Con información de AP

ASJ