Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Deja Fuertes Lluvias en Costa de México; Prevén que Sea Más Intenso

El ciclón se alejó un poco de Guerrero, y se acercó a la costa de Colima, pero a una velocidad muy lenta

Polo huracánEl centro del huracán se alejó de Guerrero y se acercó a la costa de Colima. Foto: AP.

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