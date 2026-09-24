Aseguran Casa de Artesano Mexicano por Presunta Deuda contra 14 Mujeres Indígenas
La deuda por la venta de piezas textiles asciende a más de 570 mil pesos, informó la Fiscalía de Chiapas
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La deuda por la venta de piezas textiles asciende a más de 570 mil pesos, informó la Fiscalía de Chiapas
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En Chiapas, la fiscalía general del Estado confirmó que fue asegurada la casa del artesano y diseñador indígena tzotzil, Alberto López Gómez.
En marzo pasado, 14 mujeres indígenas originarias de los municipios de Aldama y San Juan Chamula denunciaron públicamente que López Gómez les adeuda 572 mil 800 pesos por la venta de cientos de piezas textiles artesanales que le entregaron para su venta o por pedidos especiales.
Alberto López Gómez, originario del municipio de Aldama, en la región Altos, saltó a la fama internacional en 2020 al presentar sus diseños en el Fashion Week de Nueva York y ofrecer una conferencia en la Universidad de Harvard.
Las autoridades informaron que el artesano no radica en la entidad y que podría estar en la Ciudad de México.
Hasta ahora, no se ha determinado si será citado o se le buscará para detenerlo por las acusaciones que hay en su contra.
Con información de Juan Álvarez
ICM