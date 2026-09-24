Sociedad

Aseguran Casa de Artesano Mexicano por Presunta Deuda contra 14 Mujeres Indígenas

La deuda por la venta de piezas textiles asciende a más de 570 mil pesos, informó la Fiscalía de Chiapas

La presunta deuda asciende a más de 570 mil pesosLa presunta deuda de Alberto López Gómez asciende a más de 570 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

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