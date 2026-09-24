En Chiapas, la fiscalía general del Estado confirmó que fue asegurada la casa del artesano y diseñador indígena tzotzil, Alberto López Gómez.

En marzo pasado, 14 mujeres indígenas originarias de los municipios de Aldama y San Juan Chamula denunciaron públicamente que López Gómez les adeuda 572 mil 800 pesos por la venta de cientos de piezas textiles artesanales que le entregaron para su venta o por pedidos especiales.

Alberto López Gómez, originario del municipio de Aldama, en la región Altos, saltó a la fama internacional en 2020 al presentar sus diseños en el Fashion Week de Nueva York y ofrecer una conferencia en la Universidad de Harvard.

Las autoridades informaron que el artesano no radica en la entidad y que podría estar en la Ciudad de México.

Hasta ahora, no se ha determinado si será citado o se le buscará para detenerlo por las acusaciones que hay en su contra.

Con información de Juan Álvarez

ICM