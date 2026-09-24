Internacional

Arrestan a Ultraderechista Británico por Pinchar Balsa de Migrantes

El activista Daniel Thomas fue asegurado por presuntos daños criminales con intención de poner en peligro la vida

DerechistaThomas, conocido por el apodo "Danny Tommo", colabora desde hace tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon. Foto: Instagram | @hantsiowconstabulary.

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