Un activista de ultraderecha que ha encabezado protestas contra los migrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones fue arrestado por perforar una lancha neumática en el agua.

Un video publicado en redes sociales muestra a Daniel Thomas, de 37 años, usando un cuchillo para pinchar una embarcación inflable, que no llevaba migrantes a bordo pero sí a un efectivo de los servicios de rescate, mientras gritaba "¡Está en territorio inglés!".

La policía de Hampshire y la Isla de Wight reportó este jueves la detención de un hombre de 37 años la noche anterior por presuntos daños criminales con intención de poner en peligro la vida y de poner en riesgo la seguridad de una embarcación. De acuerdo con las autoridades, este jueves seguía bajo custodia.

La policía británica no identifica a los sospechosos por su nombre hasta que se les imputan cargos.

Thomas, conocido por el apodo "Danny Tommo", colabora desde hace tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson.

Patriot Platform, un grupo fundado por Thomas, está detrás de las recientes protestas en las que hombres enmascarados y vestidos de negro intentaron impedir la llegada de migrantes a Reino Unido.

A principios de mes, manifestantes enmascarados bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, e intentaron impedir el desembarco de migrantes en Portsmouth, en la costa sur del país.

Los sucesivos gobiernos de Reino Unido han tenido dificultades para impedir que la gente -más de 41,000 personas el año pasado- realice el peligroso trayecto a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

El asunto ha sido calificado de crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reform UK, y activistas contrarios a la inmigración lo han utilizado como motivo de movilización.

El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir en más del 40% el número de personas que han cruzado el canal en lo que va de este año frente a los datos de 2025.

Con información de AP

ASJ