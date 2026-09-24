Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de la tecnológica Meta, defendió que "empoderar a las personas" con la inteligencia artificial, y no concentrar su control en pocas manos, es la mejor vía hacia un futuro seguro, pese a reconocer que esa idea se ha vuelto, en sus palabras, "sorprendentemente controvertida".

En su intervención como parte del discurso principal de Meta Connect 2026, celebrado en el campus de la compañía en Menlo Park, en California, Zuckerberg empleó también el término "superinteligencia", utilizado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que Estados Unidos sustituirá oficialmente el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en su documentación oficial y rechazó ante la ONU cualquier "esquema globalista" para regular su desarrollo.

Zuckerberg usó la palabra "superinteligencia" en al menos dos momentos clave de su discurso: al describir el "más alto propósito" de la tecnología como la creación y no la automatización, y al proyectar que Muse, el agente personal de IA de Meta presentado hace dos semanas, será un primer paso hacia una "superinteligencia personal" para miles de millones de personas.

El empresario defendió una visión optimista de la tecnología y afirmó que construir es "un acto de amor", con el que, dijo, su empresa vuelca su forma de entender el mundo.

Su intervención llega días después de que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, defendiera ante el Consejo de Seguridad de la ONU una mayor cooperación internacional en materia de inteligencia artificial, mientras Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha advertido sobre los riesgos existenciales asociados al rápido desarrollo de esta tecnología.

Meta presentó el Muse Charm, un dispositivo que tiene previsto ser lanzado antes de fin de año, del tamaño de la palma de la mano diseñado específicamente para hablar con Muse sin necesidad de un teléfono.

También se anunciaron nuevos modelos de lentes inteligentes, entre ellos una versión solo de audio sin cámara integrada.

Sin embargo, el creador de Facebook apenas abordó las críticas más fuertes que han recibido los lentes con cámara por la invasión de la privacidad, limitándose a mencionar la luz indicadora de grabación y las medidas contra su manipulación.

También se presentaron los Meta VR Glasses, unas gafas de realidad virtual de unos cien gramos de peso que integran tecnología inmersiva en un formato mucho más ligero que dispositivos como el Vision Pro de Apple, y que saldrán a la venta en la primavera de 2027.

En el video de presentación de este nuevo dispositivo aparecieron el director de cine James Cameron y el creador de Oculus, Palmer Luckey, ambos al reaccionar a la experiencia de las gafas.

Otras celebridades con apariciones en el evento fueron Lisa, de Blackpink, y Kylie Jenner, en el marco de las colaboraciones de moda de la marca.

Con información de EFE

ASJ