Internacional

Zuckerberg Dice que Empoderar a las Personas Con IA es Mejor para Un Futuro Seguro

El fundador de Facebook ya usa el término "superinteligencia", impulsado por el presidente Donald Trump

ZuckerbergEl empresario defendió una visión optimista de la tecnología. Foto: Reuters.

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