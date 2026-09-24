Dólar

Peso Mexicano Sigue Perdiendo Terreno Frente al Dólar Estadounidense

La moneda nacional tuvo otra jornada de depreciación en el tipo de cambio frente al billete verde

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio. Foto: AP.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+