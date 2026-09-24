La divisa nacional volvió a perder terreno en su cotización frente a la moneda extranjera, con una venta en promedio de 17.58 pesos por dólar.

Este miércoles, nuestra moneda resintió el fortalecimiento global de la divisa estadounidense y la cautela de los inversionistas un día antes de la decisión de política monetaria del Banco de México.

El mercado espera que la autoridad mantenga sin cambios ​su tasa de interés de referencia el jueves, a medida que crecen las apuestas por nuevas alzas de ‌la Reserva Federal de Estados Unidos, un escenario que podría reducir el apetito por activos locales.

En cuanto a la moneda local cotizaba en 17.5078 unidades hacia el final de la sesión, con una pérdida de un 1.4%, mientras que el dólar alcanzó su nivel más alto en casi dos meses.

El Banxico informó que al cierre del miércoles la moneda estadounidense se cotizó en 17.5112 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 17.54 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.5030 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.3015 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM