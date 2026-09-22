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Trump Cambia Nombre a la IA, Ahora la Llama ‘Superinteligencia’

El presidente de Estados Unidos asegura que las advertencias sobe la Inteligencia Artificial son un engaño

Trump en la Asamblea General de la ONUTrump en la Asamblea General de la ONU. Foto: Reuters

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Trump desafía al mundo renombrando la IA como 'superinteligencia'. ¿Es un avance o un riesgo? Conoce las implicaciones de su declaración en la ONU.

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