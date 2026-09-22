El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de hoy llamará oficialmente “superinteligencia” a la Inteligencia Artificial (IA).

Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Trump afirmó que “Estados Unidos rechaza totalmente cualquier intento de construir un esquema globalista de control para la Inteligencia Artificial, que de ahora en adelante se denominará oficialmente superinteligencia".

"A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso 'súper', en lugar de artificial. Así que es superinteligencia", subrayó.

El presidente estadounidense argumentó que la palabra "artificial" da la impresión de que la tecnología es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa": "Suena mucho mejor" que inteligencia artificial y es "mucho más apropiado".

“Quien gane en IA, gana. Ahora mismo estamos liderando sobre China y todos los demás y voy a mantenerlo así”, subrayó el mandatario republicano.

El presidente estadounidense indicó que “cada nueva gran tecnología trae desafíos, y la superinteligencia no es la excepción", luego de que el lunes, líderes de más de 20 países, entre ellos Canadá, Alemania y Australia, pidieron una vigilancia más fuerte a esta tecnología y la posible creación, con apoyo de la ONU, de un organismo de regulación internacional. Sin embargo, ni Estados Unidos ni China firmaron el llamado.

Durante el discurso de apertura de la Asamblea General, António Guterres, secretario general de la ONU, pidió a ambos países empezar un diálogo sobre el futuro de la IA: "Los gobiernos con las mayores capacidades de IA tienen las mayores responsabilidades con la humanidad, para establecer canales de diálogo, transparencia, confianza y cooperación".

Actualmente, China y Estados Unidos discuten la creación de un canal de comunicación sobre las preocupaciones frente a la IA, de cara a la reunión entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que se realizará el jueves en Washington.

En medio de las alertas por los riesgos de la IA, los líderes de Anthropic, desarrollador de Claude; OpenAI, de ChatGPT; y Hugging Face encabezarán una reunión este miércoles en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los riesgos de la tecnología.

Con información de N+ y agencias.

RMT