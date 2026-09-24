El arresto de Edgar Valeriano "N", "El Kamoni", presunto jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, fue en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, destacó esta mañana el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El funcionario reiteró que "El Kamoni" es acusado de la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como de la extorsión a empresarios del sector limonero en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

El presunto líder criminal fue asegurado ayer en Tepalcatepec, Michoacán, bastión de la organización criminal homónima fundada por Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", señalado a su vez como jefe del concilio de Cárteles Unidos.

"Esta detención se da en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum", publicó García Harfuch este jueves en su cuenta oficial de X.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana insistió en que "El Kamoni" era un generador de violencia.

El sujeto, de 40 años, fue arrestado luego del intercambio de información entre Interpol México, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, así como labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La captura fue encabezada por personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Al momento de su detención se le aseguró armamento y municiones.

"Cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares", recordó el secretario.

En agosto del año pasado, el jefe regional del Cártel de Tepalcatepec fue incluido en la llamada lista negra del Departamento del Tesoro e identificado como supervisor de sicarios de Cárteles Unidos.

Aquella vez, el gobierno de Donald Trump describió que las extorsiones de Cárteles Unidos son frecuentes en el sector agrícola de Michoacán.

Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, corren el riesgo de sufrir graves daños a sus propiedades o incluso de perder la vida, apuntó el Tesoro.

En los últimos años, incluso funcionarios agrícolas estadounidenses han recibido amenazas del grupo criminal, lo que ha llevado a la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos.

Además, los cárteles de Michoacán se dedican a la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas, como parte de una estrategia más amplia para diversificar sus fuentes de ingresos.

En Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” y generador de violencia en la región.

La detención fue resultado del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la… pic.twitter.com/3iceTYBMq4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 24, 2026

La noche de ayer, "El Kamoni" fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea a la sede de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, junto con el armamento que le fue incautado.

"El Abuelo" Farías es un capo de larga trayectoria criminal y sus operaciones delictivas se basan en el tráfico de cocaína y la producción de metanfetaminas, así como el cobro de piso y la extorsión a empresarios aguacateros y citrícolas, según autoridades estadounidenses.

A finales de 2019, encabezó la conformación de Cárteles Unidos, un concilio de células como los Blancos de Troya, Caballeros Templarios, los Viagras, Cártel de Los Reyes y remanentes de la Familia Michoacana.

Al mando del Cártel de Tepalcatepec y/o Cártel de Tepeque, Farías Álvarez agrupó a esas facciones para enfrentar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en los límites de Aguililla. La disputa territorial desató una ola de violencia en Tierra Caliente, donde Cárteles Unidos operaba bajo la fachada de un grupo de autodefensas.

El concilio fue catalogado como grupo narcoterrorista por Estados Unidos en febrero del año pasado y las principales imputaciones se presentaron en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, D.C.

ASJ