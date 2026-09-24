Seguridad

Detención del 'Kamoni' es Parte de Estrategia Contra Extorsión, Destaca Harfuch

Edgar Valeriano "N" es señalado como colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, máximo líder de Cárteles Unidos en Michoacán

Kamoni"El Kamoni" fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea a la sede de la FGR en la Ciudad de México. Foto: Defensa.

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