Por más de dos horas pacientes con insuficiencia renal realizaron bloqueos intermitentes en Ecatepec.

Denunciaron que desde hace más de una semana no reciben sesiones de hemodiálisis para tratar su padecimiento en el hospital del IMSS Bienestar ubicado en la colonia Fuentes de Aragón.

Rosario Guerrero, familiar de un paciente, indicó:

"Tenemos más de una semana sin servicio de tratamiento de hemodiálisis aquí en el hospital doctor José María Rodríguez en Ecatepec de Morelos. No hay insumos. Se supone que ya se habló con el director del hospital para que nos diera una solución, nos dice que la empresa que da los insumos no se le había pagado"

Aseguran que la falta del tratamiento ya habría dejado consecuencias graves: la muerte de dos pacientes.

Ezequiel Arreola, un paciente con insuficiencia renal, explicó:

"Si a nosotros no nos hacen esta terapia, las toxinas se nos van acumulando y eso nos afecta y provoca que nos empecemos a sentir mal hasta que vamos a parar al hospital ya de urgencia y así le pasó ya a varios compañeros que ahorita están en cama, dos ya murieron por lo mismo".

Esta denuncia se suma a la hecha hace tres días por pacientes del Hospital General de Ixtapaluca, Pedro López, quienes también denuncian falta de insumos para las hemodiálisis.

En Ecatepec los pacientes explican que directivos del hospital les recomiendan hacerse el tratamiento en unidades médicas privadas para evitar consecuencias en su salud.

"Nos dicen que nos hagamos el tratamiento por fuera, pero un tratamiento es muy costoso. No hay manera que nosotros podamos cubrir esa cantidad de dinero, más medicamentos. Es imposible", aseguró Rosario Guerrero.

Antes de que algunos de los pacientes se retiraran por empezar a sentirse mal, representantes del IMSS Bienestar les ofrecieron una mesa de diálogo para encontrar una solución.

Con información de Alan Gilberto Hernández.

LECQ