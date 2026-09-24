Salud

Protestan Pacientes Renales por Falta de Insumos en IMSS Bienestar de Ecatepec

Exigen su tratamiento de hemodiálisis. Las autoridades del IMSS, luego de dos horas de bloqueo, no resolvieron el problema, pero ofrecieron una mesa de diálogo

Protestan pacientes con insuficiencia renal.Foto: N+

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