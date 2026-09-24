Seguridad

Detienen en Morelos a Luis Alberto 'N' por Extorsión a Comerciantes

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, exigía dinero a sus víctimas para permitirles trabajar

Luis Alberto 'N', acusado de extorsión a comerciantes en Cuautla, MorelosLuis Alberto 'N', acusado de extorsión a comerciantes en Cuautla, Morelos. Foto: @GabSeguridadMX

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En Cuautla, Morelos, capturan a Luis Alberto 'N', vinculado a extorsiones a comerciantes. La acción es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Conoce más sobre este caso.

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