El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que Luis Alberto ‘N’ está relacionado con una célula delictiva vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes, a quienes, mediante amenazas, exigía dinero para permitirles trabajar.

La detención se logró en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, en Cuautla, Morelos.

Además, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cumplimentaron la orden de aprehensión contra Luis Alberto 'N' por el delito de extorsión agravada contra comerciantes ubicados en la colonia Miguel Hidalgo, en Cuautla, a quienes desde diciembre de 2023 se les exigieron pagos a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Con los datos obtenidos durante las labores de seguimiento, los agentes ubicaron al hombre en la colonia Francisco I. Madero, donde corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En otra acción contra la extorsión, ayer fue detenido Miguel ‘N’, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Carlos Alberto ‘N’, alias 'La Parca', quienes cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Miguel ‘N’, alias 'Quetu', está ligado a la célula delictiva denominada 'Los Cromos', un grupo criminal que opera en ess región como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de N+